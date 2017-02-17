Представители ОБСЕ предложили переговоры главарям террористов
Представители СММ ОБСЕ намерены встретиться с главарями террористических организаций ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким для обсуждения соблюдения минских соглашений. Об этом говорится в Twitter миссии.
Там также сообщили, что Захарченко и Плотницкий уже дали свое согласие на проведение встречи.
"СММ ОБСЕ приветствует, что господин Захарченко и господин Плотницкий откликнулись на открытое приглашение СММ и выразили готовность встретиться", - говорится в сообщении.
"СММ с нетерпением ждет возможности обсудить с ними, как они могут повысить эффективность выполнения минских соглашений, одобренных Совбезом ООН", - добавили в миссии.
24 января замглавы миссии Александр Хуг уже встречался с Захарченко. Тогда они обсуждали свободу передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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