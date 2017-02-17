Нацсовет по ТВ проверит на пропаганду ряд региональных каналов

В Нацсовет по ТВ поступили жалобы о трансляции в эфирах мариупольского и харьковского телеканалов фильмов о критике Майдана и Украины как государства

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановые проверки пяти компаниям в связи с зафиксированными нарушениями законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

Проверка коснется таких лицензиатов, как Горизонт-TV (Первомайский, Харьковская область), ООО ТРО Мариупольское телевидение (Мариуполь, Донецкая область), БАБАЙ ТВ (Киев), Радио "Голос Петровщины" (Петрово, Кировоградская область), Запад TV (Рогатин, Ивано-Франковская область).

В Нацсовете сообщают, что причиной проверки Горизонт-TV стала демонстрации документального фильма "Олесь Бузина: жизнь вне времени", в котором прослеживается однобокое трактование и негативное отношение к Революции достоинства, а также к участию украинцев в противостоянии российской агрессии на Востоке.

"Носителей украинской национальной идеи показано в негативном свете, людей на киевском Майдане и бойцов добровольческих батальонов представлено как жертв антироссийской пропаганды в СМИ и орудие в противостоянии "между Востоком и Западом", - отмечается в сообщении.

В ведомстве отметили, что несбалансированность подачи информации, отдельные высказывания, а также то, что трансляция фильма состоялась без указания автора или авторов, являются признаком нарушения лицензиатом требований закона о телевидении и радиовещании.

В эфире телеканала мариупольского телеканала МТВ 11 февраля транслировалась передача "Территория заблуждений" производства пропагандистского телеканала России РЕН ТВ. В сообщении отмечается, что в передаче прослеживается однобокая трактовка истории Украины, навязывается мнение о невозможности существования Украины как государства, разрыва связей с Россией, что является признаками нарушения закона о телевидении и радиовещании.

Спутниковый телеканал БАБАЙ ТВ проверят в связи с трансляцией фильма "Игрок" в несоответствующий промежуток времени суток, а лицензиатов Голос Петровщины и Запад TV с целью выяснения, устранили ли компании нарушения, за которые ранее получили предупреждения.

После проведения проверок регуляторный орган примет соответствующие решения.

19 января 2017 года Национальный совет назначил внеплановую проверку телеканала СТБ по соблюдению норм законодательства при трансляции 15 января программы Битва экстрасенсов производства российского телеканала ТНТ.

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