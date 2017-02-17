Правозащитники: Нужно расследовать факты нападения на журналистов

Правозащитники организации Репортеры без границ призвали Киев наказать виновных в нападениях на журналистов во время Революции достоинства

Международная правозащитная организация Репортеры без границ призвала украинскую власть расследовать нападения на журналистов во время Революции достоинства и не позволить ответственным за совершение преступлений остаться безнаказанными. Об этом говорится в докладе организации.

Правозащитники уточняют, что во время освещения журналистами протестов на Майдане против них совершали нападения, в результате чего некоторые из них были травмированы. В большинстве случаев преступления так и остались безнаказанными. Поэтому Репортеры без границ призывают украинскую власть расследовать нападения на журналистов во всех регионах страны и привлечь виновных в преступлениях к ответственности.

В организации напоминают, что в течение 18 и 19 февраля 2014 в Киеве были ранены по меньшей мере 29 представителей СМИ, в том числе западных.

2 июня 2017 года Международная правозащитная организация Репортеры без границ представила новый отчет о ситуации с журналистикой и СМИ в Украине "Разочарование после Евромайдана". В частности, в нем отмечается, что "важнейшие телекомпании в стране принадлежат олигархам, которые злоупотребляют в борьбе за экономическую власть своим влиянием на масс-медиа".

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