Правозащитники: Нужно расследовать факты нападения на журналистов
Международная правозащитная организация Репортеры без границ призвала украинскую власть расследовать нападения на журналистов во время Революции достоинства и не позволить ответственным за совершение преступлений остаться безнаказанными. Об этом говорится в докладе организации.
Правозащитники уточняют, что во время освещения журналистами протестов на Майдане против них совершали нападения, в результате чего некоторые из них были травмированы. В большинстве случаев преступления так и остались безнаказанными. Поэтому Репортеры без границ призывают украинскую власть расследовать нападения на журналистов во всех регионах страны и привлечь виновных в преступлениях к ответственности.
В организации напоминают, что в течение 18 и 19 февраля 2014 в Киеве были ранены по меньшей мере 29 представителей СМИ, в том числе западных.
2 июня 2017 года Международная правозащитная организация Репортеры без границ представила новый отчет о ситуации с журналистикой и СМИ в Украине "Разочарование после Евромайдана". В частности, в нем отмечается, что "важнейшие телекомпании в стране принадлежат олигархам, которые злоупотребляют в борьбе за экономическую власть своим влиянием на масс-медиа".
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