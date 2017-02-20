МИД Германии: Решение РФ по "паспортам" ЛНР/ДНР нарушает Минск

В МИД Германии подчеркнули, что не признают "паспорта", выданные террористами в оккупированном Донбассе

Пресс-секретарь МИД Германии Штеффен Зайберт заявил, что решение президента России Владимира Путина относительно признания так называемых документов, выданными террористами Донбасса нарушает минские соглашения. Об этом сообщает Reuters.

"Признание документов, выданных самопровозглашенной Донецкой народной республикой подрывает единство Украины и противоречит всему тому, что было согласовано в Минске, поэтому абсолютно неприемлемо", - сказал он на пресс-конференции в Берлине.

По его словам, власти Германии не признают "паспорта", выданные на территории оккупированного Донбасса.

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18 февраля сообщалось, что cтрана-агрессор Россия признала действительными удостоверяющие личность "документы", выданные террористами Донбасса.

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Однако 3 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия не признает паспорта ДНР и ЛНР.

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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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