Песков о "паспортах" ЛНР/ДНР: Не противоречит Минску

Пресс-секретарь страны-агрессора РФ прокомментировал признание Кремлем так называемых документов террористических организаций ЛНР/ДНР

Признание Россией так называемых документов террористических организаций ЛНР/ДНР не противоречит международному праву и минским соглашениям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает российский Интерфакс.

"Этот указ никоим образом не идет в разрез с международным правом, не нарушает его", - подчеркнул Песков.

По его словам, "это де-юре выравнивание ситуации того, что было де факто".

"Никакого нарушения международного права здесь нет, никакого нарушения минских договоренностей также. И нет никакого повода для обострения ситуации", - заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора РФ.

Он подчеркнул, что "именно эти фактически выданные документы, исходя из гуманитарных соображений, будут приниматься здесь (в России, - ред.)".

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"Это не документы официально признанного государства, это де факто выданные на территории региона", - добавил пресс-секретарь президента.

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18 февраля сообщалось, что cтрана-агрессор Россия признала действительными удостоверяющие личность "документы", выданные террористами Донбасса.

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Однако 3 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия не признает паспорта ДНР и ЛНР.

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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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