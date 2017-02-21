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Рада разрешила выделить землю в Киеве под мемориал Небесной сотни

21.02.2017 11:47
Речь идет о земельном участке по адресу: ул. Институтская, 3
Рада разрешила выделить землю в Киеве под мемориал Небесной сотни

Рада разрешила выделить землю в Киеве под мемориал Небесной сотни и музей Революции достоинства. За изменения в закон №6068 о регулировании градостроительной деятельности по поводу обеспечения чествования подвига участников Революции достоинства и памяти героев Небесной сотни проголосовали 276 депутатов, передает корреспондент LIGA.net.

Речь идет о земельном участке по адресу: ул. Институтская, 3.

По действующему закону запрещается передача земель государственной или коммунальной собственности физическим и юридическим лицам для градостроительных нужд без плана зонирования или детального плана территорий.

Изменениями предусмотрено, что это положение не распространяется на предоставление в центре Киева земельного участка Национальному мемориальному комплексу героев Небесной сотни - музею Революции достоинства. 

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26 ноября 2016 года президент Петр Порошенко распорядился решить вопрос о выделении земельного участка для музея Революции достоинства на Аллее героев Небесной сотни.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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