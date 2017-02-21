Верховная Рада лишила мандата депутата Савченко
Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Алексея Савченко. Об этом из зала заседаний передает корреспондент LIGA.net.
За постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий депутата БПП Савченко №5346 проголосовали 248 парламентариев.
Савченко подал заявление о сложении депутатских полномочий после того как президент 6 октября 2016 года подписал указ о его назначении главой Николаевской облгосадминистрации.
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Савченко был назначен губернатором Николаевской области после того, как в июне военная прокуратура задержала первого зампредседателя НикОГА Николая Романчука по подозрению в получении взятки в размере $100 тыс. Позже СБУ обнаружила в доме чиновника чемодан с $300 тысячами и ювелирными украшениями, под домом выявили систему тоннелей, в которых находились сейфы с золотыми слитками.
Президент инициировал увольнение прокурора и начальника полиции Николаевской области. Примерно в то же время губернатор НикОГА Вадим Мериков подал в отставку, и 26 июня он был уволен.
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