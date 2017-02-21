Верховная Рада лишила мандата депутата Савченко

248 парламентариев проголосовали за досрочное прекращение депутатских полномочий своего коллеги от Блока Петра Порошенко

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Алексея Савченко. Об этом из зала заседаний передает корреспондент LIGA.net.

За постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий депутата БПП Савченко №5346 проголосовали 248 парламентариев.

Савченко подал заявление о сложении депутатских полномочий после того как президент 6 октября 2016 года подписал указ о его назначении главой Николаевской облгосадминистрации.

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Савченко был назначен губернатором Николаевской области после того, как в июне военная прокуратура задержала первого зампредседателя НикОГА Николая Романчука по подозрению в получении взятки в размере $100 тыс. Позже СБУ обнаружила в доме чиновника чемодан с $300 тысячами и ювелирными украшениями, под домом выявили систему тоннелей, в которых находились сейфы с золотыми слитками.

Президент инициировал увольнение прокурора и начальника полиции Николаевской области. Примерно в то же время губернатор НикОГА Вадим Мериков подал в отставку, и 26 июня он был уволен.

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