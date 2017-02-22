Министр юстиции: В Гааге будет кейс против Путина и окружения

Доказательств достаточно много, которые можно рассматривать именно в контексте военных преступлений, сказал Павел Петренко

Министр юстиции Павел Петренко заявил, что будет кейс в Гааге против должностных лиц высшего руководства Российской Федерации. Об этом он сказал в интервью LIGA.net.

"Уверен, что будет кейс в Гааге, в криминальном суде. У меня в этом нет сомнений. Против должностных лиц высшего руководства Российской Федерации. Против Путина и его окружения", - сказал Петренко.

Он подчеркнул, что доказательств достаточно много, которые можно рассматривать именно в контексте военных преступлений.

"Но практика этого суда заключается в том, что он начинает мониторить такого рода конфликты, а к рассмотрению дел по сути приступает только после того, как завершится конфликт. То есть должна закончиться хотя бы горячая фаза войны, как это было в Грузии", - сказал Петренко.

По его словам, 16 января Украина подала в Международный суд ООН иск, чтобы привлечь Российскую Федерацию к ответственности за нарушение Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года.

"В материалы дела попали и события с малазийским Боингом, и обстрелы жилых кварталов Мариуполя, Краматорска, Волновахи, и теракты в Харькове и других городах. При этом отдельно были вынесены вопросы, которые касаются нарушений прав крымских татар и украинцев на оккупированном полуострове", - сказал Петренко.

Он подчеркнул - важно, что в иске содержатся требования со стороны ООН даже до вынесения итогового приговора запретить России производить действия, которые могут усугубить ситуацию, а также требования прекратить финансирование террористических организаций.

"Мы ожидаем первых слушаний по этому делу уже в марте. Оба кейса огромные. Но по процессуальному графику они пройдут быстрее, чем в ЕСПЧ - это четыре-шесть лет", - уточнил Петренко.

Министр юстиции уточнил, что Украина подала пять исков исков в Европейский суд по правам человека.

"И будет шестой. Первый иск - аннексия Крыма. Второй - Донбасс, по хронологии за февраль-сентябрь 2014 года. Третий - тоже Донбасс, осень 2014 года - до конца 2015 года. Четвертый - дети-сироты, которых похитили пророссийские террористы и вывезли в Россию. И пятый иск охватывает события с конца 2015 плюс первой половины 2016 года", - отметил Петренко.

По его словам, в шестом иске будут события 2016 года - начало 2017.

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"Все факты, которые мы сейчас фиксируем, в том числе ситуация с обстрелами Авдеевки, лягут в основу этого иска. Есть еще большое количество индивидуальных дел. Это наши граждане, которые подают иски против России за нарушение индивидуальных прав. Их уже около трех тысяч", - подчеркнул министр юстиции.

Петренко назвал фамилии чиновников страны-агрессора России, которые причастны к аннексии Крыма.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

Читайте полный текст интервью: Против Путина и его окружения будет кейс в Гааге - Петренко

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