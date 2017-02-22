Минюст готовит шестой иск в ЕСПЧ против России
Украина готовит шестой иск в Европейский суд по правам человека против России. Об этом в интервью LIGA.net сообщил министр юстиции Павел Петренко.
По его словам, в ЕСПЧ уже находятся пять исков Украины, которые охватывают разные по времени и территориям события.
"Первый иск - аннексия Крыма. Второй - Донбасс, по хронологии за февраль-сентябрь 2014 года. Третий - тоже Донбасс, осень 2014 года - до конца 2015 года. Четвертый - дети-сироты, которых похитили пророссийские террористы и вывезли в Россию. И пятый иск охватывает события с конца 2015 плюс первой половины 2016 года", - отметил он.
Шестой иск, добавил Петренко, описывает события 2016 - начала 2017 года в Донбассе. "Все факты, которые мы сейчас фиксируем, в том числе ситуация с обстрелами Авдеевки, лягут в основу этого иска", - пояснил он.
"Есть еще большое количество индивидуальных дел. Это наши граждане, которые подают иски против России за нарушение индивидуальных прав. Их уже около трех тысяч", - сказал министр.
На вопрос, сколько времени может занять рассмотрение исков в ЕСПЧ, Петренко напомнил, что в деле Грузии против России по шестидневной войне в Европейском суде только сейчас началась активная коммуникация. "Сколько времени прошло? И это - о событии шести дней. У нас война идет уже несколько лет. Суд, я думаю, будет долгим. Количество свидетелей, доказательств, которые надо исследовать, беспрецедентно. Всего до нас в ЕСПЧ было только 17 межгосударственных дел", - подчеркнул министр.
Схожее с исками Украины дело в ЕСПЧ было только одно, по спору Кипра и Турции за территорию. "Действия продолжались около месяца, а дело рассматривалось 30 лет. По военным действиям в современной Европе суд таких дел еще не рассматривал", - отметил Петренко.
В 2016 году Европейский суд по правам человека больше всего решений о нарушении Европейской конвенции по правам человека принял в отношении России.
Читайте полный текст интервью: Против Путина и его окружения будет кейс в Гааге - Петренко
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