Минюст готовит шестой иск в ЕСПЧ против России

В основу искового заявления лягут события в Донбассе в 2016-начале 2017 года, в том числе обстрелы Авдеевки

Украина готовит шестой иск в Европейский суд по правам человека против России. Об этом в интервью LIGA.net сообщил министр юстиции Павел Петренко.

По его словам, в ЕСПЧ уже находятся пять исков Украины, которые охватывают разные по времени и территориям события.

"Первый иск - аннексия Крыма. Второй - Донбасс, по хронологии за февраль-сентябрь 2014 года. Третий - тоже Донбасс, осень 2014 года - до конца 2015 года. Четвертый - дети-сироты, которых похитили пророссийские террористы и вывезли в Россию. И пятый иск охватывает события с конца 2015 плюс первой половины 2016 года", - отметил он.

Шестой иск, добавил Петренко, описывает события 2016 - начала 2017 года в Донбассе. "Все факты, которые мы сейчас фиксируем, в том числе ситуация с обстрелами Авдеевки, лягут в основу этого иска", - пояснил он.

" Есть еще большое количество индивидуальных дел. Это наши граждане, которые подают иски против России за нарушение индивидуальных прав. Их уже около трех тысяч", - сказал министр.

На вопрос, сколько времени может занять рассмотрение исков в ЕСПЧ, Петренко напомнил, что в деле Грузии против России по шестидневной войне в Европейском суде только сейчас началась активная коммуникация. " Сколько времени прошло? И это - о событии шести дней. У нас война идет уже несколько лет. Суд, я думаю, будет долгим. Количество свидетелей, доказательств, которые надо исследовать, беспрецедентно. Всего до нас в ЕСПЧ было только 17 межгосударственных дел " , - подчеркнул министр.

Схожее с исками Украины дело в ЕСПЧ было только одно, по спору Кипра и Турции за территорию. " Действия продолжались около месяца, а дело рассматривалось 30 лет. По военным действиям в современной Европе суд таких дел еще не рассматривал " , - отметил Петренко.

В 2016 году Европейский суд по правам человека больше всего решений о нарушении Европейской конвенции по правам человека принял в отношении России.

Читайте полный текст интервью: Против Путина и его окружения будет кейс в Гааге - Петренко

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.