Украина предложила ограничить право вето членам Совбеза ООН

По мнению Климкина, сейчас пункт Устава ООН о том, что "сторона спора должна воздерживаться от голосования", не выполняется

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал реформировать работу Совета безопасности ООН, чтобы устранить злоупотребления правом вето постоянными членами. Об этом он сообщил на открытых дебатах в Совете безопасности ООН, передает Радио Свобода.

"Сейчас пункт Устава ООН о том, что "сторона спора должна воздерживаться от голосования", не выполняется", - отметил Климкин.

Министр заявил, что среди постоянных представителей Совбеза ООН страна, "которая создает на континенте много горячих точек, применяя стратегию: возбудить к конфликту, принять в нем участие, поддержать его, а затем взорвать мирные усилия вместо посредничества в них".

"Россия использует в свою пользу слабости других. И одна из таких институциональных слабостей, которой она злоупотребляет, - право вето в Совете безопасности ООН и правило консенсуса в ОБСЕ. А действенный механизм привлечения злоумышленника к ответственности за его нарушение еще не создано", - заявил Климкин.

Россия неоднократно блокировала в Совете Безопасности ООН решения, касающиеся войны в Донбассе и аннексии Крыма.

21 февраля в Совете безопасности ООН провели дебаты по вопросам конфликтов в Европе.

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