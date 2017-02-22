Турчинов: Агрессия в Украине - подготовка РФ к большой войне

По мнению секретаря СНБО, несмотря на санкции и экономический спад, Россия еще долго будет источником военной агрессии и генератором нестабильности

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что война с Украиной является важным этапом подготовки Российской Федерации к большой войне и демонстрации претензий на мировое лидерство. Об этом он сказал на заседании руководящего состава Вооруженных Сил Украины, передает Укринформ.

"Война против Украины становится важным этапом подготовки РФ к большой войне и демонстрации претензий на глобальное лидерство, а также перераспределения влияния в мире. Несмотря на санкции и экономические неурядицы Россия еще долго будет оставаться источником военной агрессии, угроз относительно безопасности и генератором нестабильности", - сказал Турчинов.

Он отметил, что ситуация в мире и Европе быстро усложняется, стратегическая неопределенность растет, а это выдвигает особые требования к качеству государственной политики.

"А Россия на развертывание войск, их перевооружение и подготовку сознательно выбрасывает безумные деньги, пренебрегая проблемами экономического развития и решения острых социальных проблем", - заключил секретарь СНБО.

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Ранее президент Петр Порошенко заявил, что для президента страны-агрессора России границы с Украиной не существует вообще.

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