МИД ФРГ призвал Украину и РФ выполнять минские соглашения

По словам главы МИД, даже самые интенсивные усилия по переговорам не дадут результат, если "не хватает политической воли к реализации договоренностей"

Без выполнения минских соглашение существует риск "усиленной военной эскалации со многими дальнейшими жертвами со стороны гражданских и продолжение застоя в политическом процессе". Об этом заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, передает Deutsche Welle.

Министр призвал обе стороны выполнять минские соглашения.

По словам Габриэя, даже самые интенсивные усилия по переговорам не дадут результат, если "не хватает политической воли к реализации договоренностей".

Он также напомнил, что во время Мюнхенской конференции по безопасности и Киев, и Москва уверяли, что используют свое влияние для реализации договоренностей, достигнутых Трехсторонней контактной группой 15 февраля.

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