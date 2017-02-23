Ельченко призвал ОБСЕ изучить ситуацию с правами человека в Крыму

Постпред Украины в ООН сообщил, что на полуострове происходят небывалые репрессии и нарушения прав человека

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко призвал ОБСЕ "обратить пристальное внимание на людей на оккупированной территории и облегчить их участь". Об этом он заявил на заседании Совета безопасности ООН.

"Мы должны использовать все дипломатические и международные имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы убедиться, что Крым не станет "запретной зоной" с точки зрения основных прав человека", - заявил Ельченко.

Он также сообщил, что сегодня в Крыму РФ осуществляет "небывалые репрессии, внесудебные убийства, похищения, насильственные исчезновения, политически мотивированные преследования, дискриминация, запугивания, насилие, произвольные задержания, пытки и жестокое обращения в отношении жителей Крыма".

"Свободы выражения мнений, религии или убеждений ...права на мирные собрания были подавлены", заявил Ельченко.

22 февраля оккупанты в Крыму поместили фигурантов дела Хизб ут-Тахрир Айдера Салединова и Рустема Исмаилова в психиатрическую клинику для прохождения принудительной психиатрической экспертизы.

Ранее также сообщалось, что международная правозащитная организация Amnesty International зафиксировала грубые нарушения прав человека во временно оккупированном Россией Крыму и отдельных районах Донбасса, захваченных террористами гибридной армии РФ.

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