Рада хочет ввести штрафы за нарушение порядка въезда в зону АТО

За нарушение порядка въезда в район проведения АТО, а также выезда из него хотят штрафовать на сумму от 30 до 50 необлагаемых налогом минимумов

Рада намерена ввести штрафы за нарушение порядка въезда в район проведения АТО. За проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях и другие законы для обеспечения безопасности государства №5442 в первом чтении проголосовали 235 депутатов, передает корреспондент LIGA.net.

Предлагается ввести норму, по которой за нарушение порядка въезда в район проведения АТО, а также выезда из этого района граждан будут штрафовать на сумму от 30 до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. В случае повторного нарушения штраф возрастет до 50-70 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Также предлагается предусмотреть, что если иностранец или лицо не имеющее гражданства умышленно нарушает запрет на въезд в Украину, его штрафуют на сумму от 100 до 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

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