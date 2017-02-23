Рада хочет ввести штрафы за нарушение порядка въезда в зону АТО
Рада намерена ввести штрафы за нарушение порядка въезда в район проведения АТО. За проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях и другие законы для обеспечения безопасности государства №5442 в первом чтении проголосовали 235 депутатов, передает корреспондент LIGA.net.
Предлагается ввести норму, по которой за нарушение порядка въезда в район проведения АТО, а также выезда из этого района граждан будут штрафовать на сумму от 30 до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. В случае повторного нарушения штраф возрастет до 50-70 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Также предлагается предусмотреть, что если иностранец или лицо не имеющее гражданства умышленно нарушает запрет на въезд в Украину, его штрафуют на сумму от 100 до 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.
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