Проект Новороссия закрыт: в Луганске снова проблемы с зарплатами

Некоторые луганчане жалуются на вновь возникшие проблемы с выплатой зарплат



По информации По информации LIGA.net , зарплаты с начала этого года дают частями.



"Раньше мы получали все сразу, без аванса, одним платежом, а сейчас дали часть- 25-30% и сказали, что следующие поступления пока не ждите, конечно, тяжело так выживать", - сообщил учитель одной из школ Луганска Николай.



Он добавил, что проблемы с выплатой зарплат ощущают не только бюджетники, но сотрудники "полиции".



"Мой знакомый жаловался, что опять просят потерпеть и подождать", - сказал Николай.



По его словам, информация о признании РФ "паспортов" сделала свое дело. "Многие готовы ждать и никто не будет возмущаться и что-то требовать, ведь они слепо верят, что вот-вот их заберет Россия", - уточнил Николай.



Источники Источники LIGA.net сообщают, что нет задержек с выплатой зарплат на тех предприятиях, которые перерегистрировались на подконтрольной Украине территории, и продолжают получать зарплаты в гривнях в оккупированном городе.



30 ноября 2016 года

30 ноября 2016 года сообщалось , что в городе уже были проблемы с выплатой зарплат.





ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.









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В оккупированном Луганске сотрудников так называемой полиции и бюджетников предупредили о возможных задержках выплат зарплат.