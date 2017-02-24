Проект Новороссия закрыт: в Луганске снова проблемы с зарплатами
24.02.2017 09:46
Некоторые луганчане жалуются на вновь возникшие проблемы с выплатой зарплат
В оккупированном Луганске сотрудников так называемой полиции и бюджетников предупредили о возможных задержках выплат зарплат.
По информации LIGA.net, зарплаты с начала этого года дают частями.
"Раньше мы получали все сразу, без аванса, одним платежом, а сейчас дали часть- 25-30% и сказали, что следующие поступления пока не ждите, конечно, тяжело так выживать", - сообщил учитель одной из школ Луганска Николай.
Он добавил, что проблемы с выплатой зарплат ощущают не только бюджетники, но сотрудники "полиции".
"Мой знакомый жаловался, что опять просят потерпеть и подождать", - сказал Николай.
По его словам, информация о признании РФ "паспортов" сделала свое дело. "Многие готовы ждать и никто не будет возмущаться и что-то требовать, ведь они слепо верят, что вот-вот их заберет Россия", - уточнил Николай.
Источники LIGA.net сообщают, что нет задержек с выплатой зарплат на тех предприятиях, которые перерегистрировались на подконтрольной Украине территории, и продолжают получать зарплаты в гривнях в оккупированном городе.
30 ноября 2016 года сообщалось, что в городе уже были проблемы с выплатой зарплат.
По информации LIGA.net, зарплаты с начала этого года дают частями.
"Раньше мы получали все сразу, без аванса, одним платежом, а сейчас дали часть- 25-30% и сказали, что следующие поступления пока не ждите, конечно, тяжело так выживать", - сообщил учитель одной из школ Луганска Николай.
Он добавил, что проблемы с выплатой зарплат ощущают не только бюджетники, но сотрудники "полиции".
"Мой знакомый жаловался, что опять просят потерпеть и подождать", - сказал Николай.
По его словам, информация о признании РФ "паспортов" сделала свое дело. "Многие готовы ждать и никто не будет возмущаться и что-то требовать, ведь они слепо верят, что вот-вот их заберет Россия", - уточнил Николай.
Источники LIGA.net сообщают, что нет задержек с выплатой зарплат на тех предприятиях, которые перерегистрировались на подконтрольной Украине территории, и продолжают получать зарплаты в гривнях в оккупированном городе.
30 ноября 2016 года сообщалось, что в городе уже были проблемы с выплатой зарплат.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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