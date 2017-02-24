Суд арестовал автомобиль и 100 грн Охендовского - адвокат

По словам адвоката, суд частично арестовал имущество главы ЦИК в связи с тем, что против детектива, расследующего дело, якобы открыто производство

Соломенский суд Киева 24 февраля по ходатайству детектива НАБУ частично арестовал имущество главы ЦИК Михаила Охендовского. Об этом корреспонденту ЛІГА.net сообщил адвокат Олег Бабич.

По его словам, суд обосновал свое решение тем, что против детектива НАБУ и прокуроров, "которые фальсифицируют дело против Охендовского", ГПУ якобы открыла уголовное производство.

"Сегодня, выслушав аргументы адвокатов, суд принял решение частично удовлетворить ходатайство детектива об аресте имущества главы ЦИК. Такое решение он, прежде всего, принял, основываясь на том, что уже начато уголовное производство в отношении детектива Елизарова (детектива НАБУ, - ред.) и прокуроров, которые фальсифицируют дело против Охендовского", - сказал адвокат.

"Также суд принял во внимание наличие решения, в котором апелляционная инстанция указала, что все подозрения необоснованы, а доводы детектива являются надуманными", - добавил Бабич.

Поэтому суд принял решение арестовать имущество, которое, по словам адвоката, имеет формальное значение, - это старый автомобиль и счет, на котором находится 100 грн.

С таким решением защита Охендовского также не согласна и уже в понедельник будет подавать апелляцию.

На уточняющий вопрос корреспондента Бабич заявил, что ГПУ завела головное дело против детектива Елизарова и главы НАБУ Артема Сытника.

Пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган сказала корреспонденту ЛІГА.net, что информации об указанном уголовном деле у нее нет.

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