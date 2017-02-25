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Боевики обстреляли Авдеевку: в городе нет электричества

25.02.2017 07:56
В системе отопления снижается температура, особо важные объекты инфраструктуры подсоединяют к электрогенераторам
Боевики обстреляли Авдеевку: в городе нет электричества
Фото: facebook.com/ato.news

В Авдеевке нет электроснабжения, сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Это последствие мощных обстрелов со стороны гибридной армии РФ, уточняют в штабе. Электричество пропало около 23:00 в пятницу, 24 февраля.

Снижается температура в системе отопления города. Есть проблемы с мобильной связью и доступом к интернету.

Критические объекты инфраструктуры подсоединяют к электрогенераторам. 

24 февраля в городе не было воды из-за разрушений на Донецкой фильтровальной станции в результате обстрела со стороны боевиков. Пока питьевая вода подается местным жителям в штатном режиме

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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