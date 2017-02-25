Боевики обстреляли Авдеевку: в городе нет электричества
25.02.2017 07:56
В системе отопления снижается температура, особо важные объекты инфраструктуры подсоединяют к электрогенераторам
Фото: facebook.com/ato.news
В Авдеевке нет электроснабжения, сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.
Это последствие мощных обстрелов со стороны гибридной армии РФ, уточняют в штабе. Электричество пропало около 23:00 в пятницу, 24 февраля.
Снижается температура в системе отопления города. Есть проблемы с мобильной связью и доступом к интернету.
Критические объекты инфраструктуры подсоединяют к электрогенераторам.
24 февраля в городе не было воды из-за разрушений на Донецкой фильтровальной станции в результате обстрела со стороны боевиков. Пока питьевая вода подается местным жителям в штатном режиме
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