Боевики обстреляли Авдеевку: в городе нет электричества

В системе отопления снижается температура, особо важные объекты инфраструктуры подсоединяют к электрогенераторам

В Авдеевке нет электроснабжения, сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.



Это последствие мощных обстрелов со стороны гибридной армии РФ, уточняют в штабе. Электричество пропало около 23:00 в пятницу, 24 февраля.



Снижается температура в системе отопления города. Есть проблемы с мобильной связью и доступом к интернету.

Критические объекты инфраструктуры подсоединяют к электрогенераторам.



24 февраля в городе не было воды из-за разрушений на Донецкой фильтровальной станции в результате обстрела со стороны боевиков. Пока питьевая вода подается местным жителям в штатном режиме

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