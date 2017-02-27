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Арестованы двое полковников из Генштаба и Госпогранслужбы

27.02.2017 12:51
Взятку в несколько тысяч долларов старшие офицеры, как полагает следствие, получили за трудоустройство гражданского лица в Госпогранслужбу
Арестованы двое полковников из Генштаба и Госпогранслужбы
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Двоих полковников из Генштаба и Госпогранслужбы, которых подозревают в получении взятки, поместили под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.

"По ходатайству военной прокуратуры Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины судом избрана мера пресечения двум полковникам из Генерального штаба Вооруженных Сил Украины (домашний арест) и Государственной пограничной службы Украины (круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета)", - говорится в сообщении.

Оба, как отмечает прокуратура, были разоблачены 23 февраля 2017 года на получении взятки в размере $6000 за трудоустройство гражданского лица на военную службу в ГПСУ. Посредником в передаче денежных средств выступил офицер Генштаба.

При этом взятку офицеры якобы получили в два этапа: сначала половину, а при получения второй части их задержали.

Обоим старшим офицерам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК (получение неправомерной выгоды в крупном размере и по предварительному сговору группой лиц, занимающих ответственное положение, соединенное с вымогательством).

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ЛIГАБiзнесIнформ
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