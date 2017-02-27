Блокада в зоне АТО: Нацгвардия вмешается только по решению суда

Если суд решит, что ж/д пути в Донбассе нужно деблокировать, а полиция не справится, лишь тогда привлекут Нацгвардию, заявил командующий Юрий Аллеров

Частичную блокаду временно оккупированных территорий Донбасса снимать силой будут только после соответствующего решения суда и при отказе участников протестной акции выполнять соответствующие требования полиции. Об этом рассказал командующий Национальной гвардии Юрий Аллеров, пишет Новое время.

"Вопрос блокады должен решаться в нормативной, юридически-правовой плоскости. Должно быть принято решение суда по деблокированию. Есть много составляющих. Но если кто-то ходит, пиарится, решает какие-то свои экономические вопросы в зоне АТО? Такого не может быть. Тот, кто так делает - преступник", - отметил он.

По словам Аллерова, войска Национальной гвардии "вне политики".

"Мы правоохранительное формирование. Если законом прописано, что надо разблокировать, полиция принимает соответствующие меры, и если откажутся выполнять ее требования, уже мы - как силовая составляющая - будем вынуждены это сделать. Мы не боимся быть крайними. Правда, еще есть предложение, что если там депутаты блокируют, то в противовес тоже надо взять депутатов", - резюмировал он.

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15 января 2017 года несколько нардепов и других участников акции на перегоне Светланово-Шипилово в Луганской области разместили заграждение и объявили о начале "бессрочной акции по блокаде торговли с ОРДЛО". 11 февраля был заблокирован перегон Ясиноватая-Константиновка, а 25 января - участок Горный-Золотое на ж/д Луганск-Лисичанск-Попасная.

Глава СБУ Василий Грицак раскритиковал участие депутатов в подобных акциях. По факту блокирования ж/д открыли производство.

26 января замминистра по вопросам ВОТ Георгий Тука выступил против блокады, а 27 января губернатор Донецкой области Павел Жебривский заявил, что выступает за "урегулированную законодательно" торговлю с ОРДЛО. Его коллега из Луганской области Юрий Гарбуз отметил, что блокада "несет угрозу энергобезопасности Украины".

10 февраля глава Минэнерго Игорь Насалик сказал, что в случае отказа от угля из ОРДЛО "придется найти" дополнительно порядка 15 млрд грн, а позднее глава правительства Владимир Гройсман заявил, что "альтернативы углю из ОРДЛО нет", чем вызвал шквал критики в адрес власти из-за того, что спустя почти три года войны не проведена адекватная диверсификация поставок энергоносителей, вследствие чего возникла нынешняя конфликтная ситуация.

16 февраля разведка Минобороны заявила, что из-за блокады к боевикам массово уходят уволенные рабочие заводов ОРДЛО.

Руководство блокады утверждает, что у Светланово за 21 день не пропущено 15120 вагонов, около Бахмута - примерно 23400 вагонов за 13 дней, а на станции Кривой Торец - около 15600 вагонов за пять дней.

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