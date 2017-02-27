Новороссию утопили в Днепре - Порошенко

Как отметил президент, именно в Днепре волны так называемой русской весны разбились о "твердые, прочные днепровские пороги украинского патриотизма"

Президент Петр Порошенко заявил, что так называемый проект Новороссия, который Кремль пытался реализовать в Украине, в результате был похоронен в Днепре. Об этом он сказал, выступая на церемонии открытия реконструированного здания диагностической поликлиники в областном центре.



"Именно здесь, в Днепре, волны так называемой русской весны разбились о твердые, прочные днепровские пороги украинского патриотизма. Именно ваша решительная позиция не оставила врагу ни одного шанса на реализацию так называемого проекта Новороссия. Именно здесь, в Днепре, он был похоронен нашими совместными усилиями, и сейчас уже никто о нем даже не вспоминает", - заявил Порошенко.



По его словам, "в окрестных казацких степях развеялись планы Путина" о расчленении Украины.



"Именно в этих краях и благодаря вам Украина выиграла генеральную битву за свою целостность и за свою соборность. Именно это и есть форпост Украины на востоке", - подчеркнул президент.



Как отметил Порошенко, в Днепропетровской области за шесть волн мобилизации было мобилизовано 21 тыс. военных, при этом каждый пятый из них пришел в военкомат добровольно.

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По словам главы государства, в 2016 году контракты на службу в ВСУ заключили более 4 тыс. жителей области, еще сотни присоединились к ним с начала текущего года.



25 февраля Порошенко подписал указ, которым утвердил сроки увольнения в запас военнослужащих срочной службы и сроки проведения призывов в 2017 году.



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