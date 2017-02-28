Вторая волна: НАПК ждет подачи полутора миллионов деклараций

Заявление Гройсмана об угрозе срыва декларирования не соответствует действительности, утверждают в НАПК

Полтора миллиона государственных служащих должны подать электронные декларации до 1 апреля. Об этом в интервью LIGA.net сообщила глава Национального агентства по вопросам противодействия коррупции Наталья Корчак

"По нашим подсчетам, полтора миллиона. Хотя декларации не всегда подают те, кто должен, и система захламляется. Во время модернизации хотим это исправить, разгрузить систему: чтобы декларация заполнялась не в режиме реального времени, а через личный кабинет. Плюс к тому моменту все уже разберутся, кому надо их подавать", - сказала она.

Комментируя публичную критику в свой адрес со стороны премьер-министра Владимира Гройсмана, который предупреждал об угрозе срыва декларирования, Корчак отметила: "Если бы у меня спросили, кто нам мешает работать, я бы сказала - и Кабмин тоже... Начинают говорить: кто-то сказал, что будет срыв декларирования. Хочется спросить премьер-министра: а кто вам это сказал? Я считаю недопустимым для госслужащего такого уровня опираться на слухи. Это популизм".

По ее словам, вторая волна декларирования проходит в штатном режиме: "Ажиотаж уже прошел. Система формирует новую культуру. Ведь идея декларации - не в уголовной ответственности, а в том, чтобы вернуть доверие людей к государственной службе".

"Идет искусственный процесс очистки госорганов. Я оптимист. Раз процесс уже запущен, обратного пути не будет. Даже если кому-то не хочется, чтобы мы не работали", - подчеркнула Корчак.

1 февраля п ремьер-министр Владимир Гройсман раскритиковал работу главы НАПК Натальи Корчак из-за возможного, по его словам, срыва второй волны электронного декларирования. " Если мы снова наткнемся на ту же проблему, а до меня уже доходят определенные слухи, что кто-то хочет завалить систему электронного декларирования. Мы этого не допустим", - заявил он.

Читайте интервью - Корчак: Гройсману стоит меньше опираться на слухи и популизм

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