Корчак о конфликте НАПК и Минюста: Столкнулись амбиции двух людей

В национальном агентстве подозревают: министр юстиции не хочет, чтобы активно работало декларирование и НАПК

В конфликте Министерства юстиции и НАПК столкнулись амбиции двух людей - министра Павла Петренко и члена агентства Руслана Радецкого. Об этом в интервью LIGA.net сообщила глава НАПК Наталья Корчак

"Я не понимаю позицию Петренко. И говорила ему об этом лично. Возможно, изначально не хватило коммуникации между ответственным за электронное декларирование Русланом Радецким и Минюстом. Но дальше начались голые амбиции и дешевый пиар. Лично у меня никакого конфликта нет. Наверное, его для себя придумал сам министр юстиции. Не знаю, почему он включился в эту борьбу. Но у меня складывается впечатление, что кто-то не хочет, чтобы активно работало декларирование и НАПК как превентивный орган по борьбе с коррупцией вообще. Кто не хочет? Мой ответ прямой: наверное, министр юстиции", - сказала Корчак.

По ее словам, помощь министерства в разрабтке порядка проверки деклараций - это нормальный процесс. "Но почему из него делают пиар? Я бы еще поняла, если бы сейчас были очередные выборы. Все эти разговоры, что в НАПК собрались непрофессионалы, которые не умеют работать... У нас, простите, столько результатов работы, что все международное сообщество отмечает большой прорыв", - утверждает она.

Корчак напомнила, что НАПК - это коллегиальный орган, что вызывает сложности при принятии решений. "Мы как коллегиальный орган создавали все условия для того, чтобы документы как можно скорее шли на юстирование. Балансировали интересы, отрабатывали линию поведения. А тут вышло, что столкнулись амбиции двух людей. Это надо было перешагнуть и начать работу. Петренко не захотел", - подчеркнула глава НАПК.

Оснований для ликвидации НАПК, которой пригрозил Петренко, Корчак не видит: "Профессионально так высказываться неприемлемо. Как минимум, министру юстиции. Для ликвидации органа нужны законные основания. Где в законе прописаны такие основания?"

В феврале Петренко пригрозил НАПК ликвидацией, если национальное агентство не проведет спецпроверку электронных деклараций и обвинил НАПК в саботаже проведения спецпроверки кандидатов на должности госслужащих.

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