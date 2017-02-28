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СБУ хочет допросить Савченко по нескольким уголовным делам

28.02.2017 20:13
Советник главы Службы безопасности Юрий Тандит заявил, что СБУ "добьется того, что будут допрашивать" депутата Надежду Савченко
СБУ хочет допросить Савченко по нескольким уголовным делам

Служба безопасности добьется допроса народного депутата Надежды Савченко. Об этом в эфире канала 112 Украина заявил советник главы СБУ Юрий Тандит. 

"Мы будем действовать только в рамках закона и добьемся того, что будут допрашивать. Она проходит у нас по уголовным производствам как свидетель, и мы будем делать все, чтобы с ней встретились сотрудники, которые ее допросят", - заявил Тандит.

Он также сообщил, что после поездки на оккупированную территорию с Савченко уже общался один из руководителей подразделения СБУ. Тандит отметил, что это связано с тем, что СБУ интересуется любыми контактами украинских граждан с боевиками.

Ранее сегодня Савченко заявила, что еще не решила, будет ли она отвечать на вопросы СБУ. "Буду думать, буду я отвечать на их вопросы или воспользуюсь статьей Конституции и не буду свидетельствовать", - заявила она.

24 февраля Савченко отправилась в оккупированный Донецк вместе с руководителем ГО Офицерский корпус Владимиром Рубаном, чтобы встретится с украинскими заложниками. 26 февраля советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что СБУ планирует в ближайшие дни допросить депутата Савченко в связи с ее визитом в оккупированный Донецк.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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