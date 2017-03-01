МИД: Осквернение памятника болгарским ополченцам - провокация

В ведомстве считают, что акт вандализма против памятника болгарским ополченцам направлен на раскачивания отношений Украины и Болгарии

Министерство иностранных дел назвало осквернение памятника болгарским ополченцам в Одесской области актом вандализма. Об этом сообщает спикер МИД Марьяна Беца.



Ночью 28 февраля в Болграде неизвестные разрисовали масляной краской памятник болгарским ополченцам. Синей красной они написали: "Чемодан, вокзал, София".



"Считаем такие действия сознательной провокацией, направленной на создание напряжения и раскачивания дружественных украинско-болгарских отношений", - заявили в МИД Украины.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) УК.

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