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Джонсон: Британия и Польша на 100% за Украину против агрессии РФ

01.03.2017 11:06
По словам главы МИД Великобритании Джонсона, Британия и Польша "на 100%" выступают на стороне Украины в борьбе с российской агрессией
Джонсон: Британия и Польша на 100% за Украину против агрессии РФ
Борис Джонсон и Витольд Ващиковский (фото - twitter.com/borisjohnson)

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия и Польша на 100% поддерживают Украину в борьбе с российской агрессией. Об этом он сообщил в Twitter.

"В Киеве в рамках совместного визита с польским министром иностранных дел Ващиковским хотим показать Украине, что мы на 100% поддерживаем украинцев против российской агрессии", - отметил Джонсон.

В Украине до 2 марта будут находиться с совместным визитом главы внешнеполитических ведомств Польши и Великобритании.

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что цель визита будет заключаться в демонстрации поддержки Великобританией и Польшей суверенитета и территориальной целостности Украины, ознакомлении с актуальной ситуацией на Донбассе, вызванной российской агрессией, а также обсуждении дальнейшей практической помощи в проведении в Украине системных реформ на основе Соглашения об ассоциации с ЕС. Стороны также обсудят актуальные вопросы сотрудничества Украины-ЕС.

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Ранее Борис Джонсон подчеркивал, что Британия поддерживает стремления Украины к суверенитету и целостности.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции.

После захвата Крыма вооруженная агрессия России против Украины продолжилась в Донбассе, где Москва создала террористические организации ДНР и ЛНР, захватившие при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской областей. Обе организации финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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