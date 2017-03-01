САП потребует от Молдовы выдать судью Чауса
Специализированная антикоррупционная прокуратура будет требовать у правоохранителей Молдовы выдачи задержанного в республике беглого судьи Николая Чауса, который с прошлого ноября находится в международном розыске. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Facebook.
В ведомстве говорят, что информация о пребывании подозреваемого на молдавской территории была получена в январе, тогда же компетентным органам Молдовы было направлено ходатайство о взятии Чауса под стражу "до получения требования о выдаче".
"После официального подтверждения информации о его (Чауса, - ред.) задержании на территории Молдовы, Специализированная антикоррупционная прокуратура потребует выдачи задержанного Украине для осуществления правосудия в соответствии с законодательством", - говорится в заявлении САП.
Скриншот: facebook.com/sap.gov.ua
9 августа 2016 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили на взятке $150 тыс судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса. Он не был задержан или взят под стражу, поскольку, согласно Конституции, имеет судейский иммунитет.
6 сентября Верховная Рада дала согласие на задержание и арест судьи. В тот же день глава САП Назар Холодницкий сообщил, что Чаус может находиться в аннексированном Россией Крыму. 21 октября стало известно, что украинское бюро Интерпола подало запрос в центральный офис ведомства на предмет объявления беглого судьи в международный розыск.
18 января 2017 года в САП согласовали ходатайство детективов НАБУ о взятии Чауса под стражу до получения требования о его выдаче правоохранительным органам Украины.
Расследование по Чаусу получило широкий общественный резонанс после того, как правоохранители заявили, что судья якобы хранил взятку во дворе своего дома в стеклянной банке.
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