САП потребует от Молдовы выдать судью Чауса

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет требовать у правоохранителей Молдовы выдачи задержанного в республике беглого судьи Николая Чауса, который с прошлого ноября находится в международном розыске. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Facebook.

В ведомстве говорят, что информация о пребывании подозреваемого на молдавской территории была получена в январе, тогда же компетентным органам Молдовы было направлено ходатайство о взятии Чауса под стражу "до получения требования о выдаче".

"После официального подтверждения информации о его (Чауса, - ред.) задержании на территории Молдовы, Специализированная антикоррупционная прокуратура потребует выдачи задержанного Украине для осуществления правосудия в соответствии с законодательством", - говорится в заявлении САП.

Скриншот: facebook.com/sap.gov.ua