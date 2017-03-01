Муженко пояснил, когда и чем силы АТО могут отвечать боевикам

Украинские подразделения могут применять запрещенное минскими соглашениями вооружение, если из такого вооружения ведут огонь боевики

Начальник Генштаба Виктор Муженко пояснил, в каких случаях и из какого оружия силы АТО на линии разграничения имеют право открывать огонь в ответ. Об этом он сказал в комментарии Украинской правде.

Муженко подчеркнул, что украинские подразделения, которые находятся на линии разграничения, в случае угрозы имеют право открывать огонь. Решение об этом принимают командиры.

"Командир отделения при угрозе жизни ему или его подчиненным на конкретном посту - будь то обстрел или угроза выдвижения какого-то подразделения к этому посту - имеет право открывать огонь из оружия, которое есть у его подразделения", - сказал Муженко.

То же самое, по его словам, касается командира взвода, командира роты, а также комбата. "У него (командира, - ред.) уже есть в распоряжении минометы, но они находятся в местах отвода и здесь ответственность принимает старший начальник. Но из того оружия, которое не подлежит отводу, он имеет право давать огонь", - отметил начальник Генштаба.

На уточняющий вопрос, касается ли это только оружия, не запрещенного минскими соглашениями, Муженко ответил: "Если по нам применяется оружие, запрещенное минскими соглашениями, мы вправе давать адекватный ответ".

В случае огня по силам АТО из "Градов" они имеют право отвечать также из артиллерии. "Не обязательно из "Градов", есть другая артиллерия. Все зависит от тех средств, которые являются эффективными для нейтрализации угрозы жизни наших бойцов", - уточнил Муженко.

Он отметил, что если принимается решение о применении в ответ запрещенного минскими соглашениями оружия, об этом обязательно информируют СЦКК.

"Прописана определенная процедура, по которой командир бригады должен сообщать украинской стороне СЦКК, а она - русской и ОБСЕ о том, что ведется такой огонь, и мы применяем огонь. Если есть необходимость, то командир применяет оружие и параллельно сообщает о факте применения такого оружия, потому что была такая необходимость ", - пояснил начальник Генштаба.

При этом Муженко подчеркнул, что "хаотический и провокационный огонь открывать строго запрещено".

За прошедшие сутки в зоне проведения АТО в результате боевых действий двое украинских военных погибли и четверо получили ранения.

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