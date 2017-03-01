Фейгин о поездке Савченко: Спецоперация на деньги Медведчука

Народный депутат Надежда Савченко попала под влияние людей, интересы которых замыкаются не в Украине, сказал адвокат

Бывший адвокат народного депутата Надежды Савченко Марк Фейгин назвал ее недавнюю поездку в оккупированный Донбасс спецоперацией. Об этом он заявил в интервью Укринформу.

"На мой взгляд, это спецоперация на деньги Медведчука по согласованию с Лубянкой. Именно с Лубянкой. Подобный выезд Савченко не мог замыкаться только на Суркове. Увы, госпожа Савченко Надежда Викторовна вновь проявила себя недалеким человеком", - сказал Фейгин.

По его словам, Савченко попала под влияние людей, интересы которых замыкаются не в Украине, и активно используется ими в их тактических целях.

"Тут обострение под Авдеевкой, постоянно - новые трупы, сложные вопросы, связанные с блокадой. А она едет на оккупированную территорию. Расцениваю этот шаг, как провальный. Насколько сама Надежда вовлечена в ситуацию, не знаю, но ее сестра Вера - очень плотно. А уж через нее - выход на Медведчука. И Рубан тоже - человек Медведчука. Уверен, что делу освобождения пленных все это только вредит", - подчеркнул Фейгин.

28 февраля сообщалось, что СБУ призывает руководителя ГО Офицерский корпус Владимира Рубана прекратить политические спекуляции и самопиар на теме освобождения украинских заложников.

24 февраля Савченко с Рубаном посетила исправительную колонию в Макеевке, где находятся украинские заложники.

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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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