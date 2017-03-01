Геращенко: ОРДЛО требуют допуска на украинские предприятия

Первый вице-спикер ВР сообщила детали о некорректных списках ОРДЛО по обмену заложников и их новых требованиях

Представители ОРДЛО требуют от Украины допуска своих представителей на украинские предприятия. Об этом у себя в Facebook cообщила представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса, первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко.

"Сегодня ОРДЛО заявили, что в рамках "программы воссоединения народов Донбасса" они теперь требуют обратный визит так называемого "МЧС и общественных организаций" на украинские предприятия на подконтрольных территориях", - сказала Геращенко.



По ее словам, сегодня во время работы гуманитарной группы в Минске Украина также подняла вопрос о немедленном допуске представителей Международного комитета Красного Креста к украинским заложникам в ОРДЛО.

"Украинская сторона еще раз подняла вопрос немедленного допуска МККК в тюрьмы на оккупированных территориях. Мы требуем, чтобы заложники могли получать письма, передачи, звонить родным. Нет объяснения, почему в рамках минской группы уже два года эти вопросы блокируются, хотя мы каждый раз их поднимаем", - подчеркнула Геращенко.

Она возмутилась тем фактом, что украинские заложники уже девять месяцев не могут звонить родным. "И только те, кому способствует Москва, такой доступ получают, могут передать письма и посылки", - сказала Геращенко.

Геращенко добавила, что Украина остро подняла вопрос о признании страной-агрессором РФ так называемых документов террористов.

Геращенко подчеркнула, что указ президента страны-агрессора РФ Владимира Путина об этом не соответствует минским соглашениям.

"Я обратила внимание ОБСЕ, что это может повлиять и на освобождение заложников, поскольку есть большой риск, что некоторых заложников могут объявить "гражданами ОРДЛО". Это создает почву для национализации украинских предприятий. Представители ОРДЛО заявили, что на украинские предприятия на оккупированных территориях введена "временная администрация" (так стыдливо они называют национализацию украинской собственности)", - сказала Геращенко.

Она уточнила, что по состоянию на сегодняшний день в списке СБУ 113 человек, ОРДЛО подтверждает только 47.



"Мы же знаем местонахождение 59", - отметила Геращенко.

Первый вице-спикер ВР добавила, что сегодня в Минске Украина в очередной раз поднимала вопрос корректности информации, которую предоставляют ОРДЛО.

"Например, год мы разыскивали человека, подавая во всех списках, нам не подтверждали, а выяснилось, что этот человек находится в Макеевской колонии.

"В списке тех, кого спрашивает ОРДЛО, почти две сотни людей, которые не желают перемещения и хотят остаться на подконтрольной Украине территории. Для освобождения наших ребят ОРДЛО требует, чтобы международные гуманитарные миссии подтвердили эти отказы и при этом категорически против привлечения Международного Красного Креста к вопросу освобождения заложников", - сказала Геращенко.

1 марта советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что Украина предлагает обмен заложников по формуле 228 на 47 человек, однако боевики передали некорректные списки.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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