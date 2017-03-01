Безопасность в АТО и ультиматум боевиков: о чем говорили в Минске

Пресс-секретарь представителя Украины в минском процессе Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила ключевые темы встречи Трехсторонней контактной группы

Сегодня, 1 марта, во время встречи Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске обсуждали вопросы безопасности в зоне боевых действия, нарушение Россией минских соглашений, а также вопрос безопасности сотрудников миссии ОБСЕ. Об этом у себя в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в минском процессе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Безопасность - это первая и ключевая составляющая всего комплекса минских договоренностей и без ее решения невозможно двигаться вперед в урегулировании всех остальных вопросов", - сообщила Олифер.

По ее словам, сегодня Украина жестко ставила вопрос о том, что решение РФ о признании паспортов и других документов, выданных террористами ДНР, противоречит минским соглашениям.

Кроме того, Украина осудила ультиматумы ОРДЛО касательно "национализации" предприятий, работающих в украинском юридическом поле, а также признание российского рубля "единственной государственной денежной единицей" на территории ОРДЛО.

"Мы высказали надежду на то, что процессы, связанные с документами и национализацией не будут иметь необратимый характер", - добавила она.

ТКГ поддержала инициативу ОБСЕ об обеспечении круглосуточного видеонаблюдения за Донецкой фильтровальной станцией. "Это необходимо для обеспечения безопасности работы станции, которая находится на подконтрольной Украине территории, а также возобновления ее работы в полном объеме", - сообщила Олифер.

Отдельно Украина высказала обеспокоенность случаями агрессии по отношению к сотрудникам СММ ОБСЕ, которые происходят в ОРДЛО.

Пресс-секретарь Кучмы отметила, что в гуманитарной подгруппе продолжается работа по освобождению незаконно удерживаемых лиц.

"Сейчас стоит вопрос верификации тех людей, которые отказываются перемещаться на неподконтрольную Украине часть Донбасса, однако представители ОРДЛО выступают против участия в этом процессе Международного Комитета Красного Креста", - подчеркнула она.

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