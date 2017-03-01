Ващиковский: Для решения конфликта в Донбассе нужны новые форматы

По мнению главы МИД Польши, нормандский и минский формат сделали свое дело, ослабив боевые действия, но они не дают ответ, как достичь в Донбассе мира

Для разрешения конфликта в Донбассе, как показывает история, необходимы более широкие форматы, поэтому надо их искать, и Польша и Великобритания будут способствовать этому. Об этом сообщил глава МИД Польши Витольд Ващиковский на совместной пресс-конференции с главами МИД Украины Павлом Климкиным и Великобритании Борисом Джонсоном, передает Главком.

"Нормандский и минский формат привнесли хорошие изменения - они ослабили боевые действия, но эти форматы не дают достичь мира, поэтому мы готовы вместе с Борисом Джонсоном помочь в поиске более широкой формулы, чтобы остановить агрессию РФ", - сказал Ващиковский.

По его словам, если посмотреть на войны ХХ века, то завершение двух крупнейших конфликтов было благодаря широким формулам.

"И этому конфликту необходима большая формула и мы стараемся ее найти вместе", - сказал он.

Ранее Джонсон заявил, что Запад должен усилить давление на Россию из-за оккупации Крыма и действий в Донбассе.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции.

После захвата Крыма вооруженная агрессия России против Украины продолжилась в Донбассе, где Москва создала террористические организации ДНР и ЛНР, захватившие при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской областей. Обе организации финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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