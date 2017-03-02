Санкции против РФ нельзя отменять до выполнения Минска - Абэ

До полного выполнения минских договоренностей санкции против России снимать нельзя. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в разговоре со спикером Верховной Рады Андреем Парубием, говорится в сообщении пресс-службы парламента.

Абэ также заявил о выделении Украине помощи в размере более $1,5 млрд.

"Нам очень важно, чтобы санкции продолжались, а если агрессия Путина не прекратится, то они должны усиливаться. Мы рассчитываем на вашу поддержку", - сказал Парубий.

В декабре 2016 года посол Японии в Украине Суми Шигеки заявил, что Япония продлит санкции против России. Ограничительные меры против РФ были поддержаны Японией вместе с остальными странами G7.

C 25 февраля по 3 марта 2017 года спикер Рады находился с рабочим визитом в Японии, где побывал на базе ВМС страны и провел переговоры о военном сотрудничестве.

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В начале 2017-го Петр Порошенко утвердил празднование года Японии в Украине.

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