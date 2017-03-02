Боевики строят укрепления на линии соприкосновения в Донбассе

Террористы также перебрасывают к линии соприкосновения тяжелое вооружение, которое ранее находилось на хранении в соседних районах

Россия и поддерживаемые ею боевики в Донбассе укрепляют позиции на линии соприкосновения, в том числе за счет тяжелого вооружения, которое ранее находилось на хранении в соседних районах. Об этом во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене заявила временный поверенный в делах США при ОБСЕ Кейт Бернс, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Россия все время пытается убедить Постоянный совет, что не несет ответственности за конфликт в Донбассе несмотря на наличие неопровержимых доказательств обратного", - отметила представитель США.

По ее словам, в течение уже двух недель объединенные российско-оккупационные силы строят укрепления на линии соприкосновения.

"За последние дни наблюдатели СММ зафиксировали 75 случаев, когда оружие было выведено из мест хранения и дислокации боевиков в контролируемом сепаратистами Луганске", - заявила Бернс.

Она считает неслучайным то, что доступ наблюдателей ОБСЕ ограничивается боевиками в тех районах, где ранее было обнаружено оружие, в том числе в районе Калиново.

"Наши санкции за агрессию России против Украины остаются в силе. Еще раз подчеркиваем, что наши санкции, связанные с российской оккупацией Крыма будут продолжаться, пока Россия не вернет полный контроль над полуостровом Украине", - заявила американский дипломат.

За минувший день подконтрольные РФ бандформирования 78 раз обстреляли позиции украинских военных. На мариупольском направлении из ракетных систем залпового огня БМ-21 Град оккупанты выпустили 20 снарядов по позициям АТО в районе Водяного.

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