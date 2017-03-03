Жебривский о блокаде: Ура-патриотизм ничего хорошего не несет

Глава Донецкой облгосадминстрации предложил руководителям блокады временно оккупированных территорий создать "экспертную группу"

Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский призвал участников блокады ОРДЛО искать пути решения кризисной ситуации путем создания экспертной группы, поскольку от этого зависит не только работа предприятий, но и обеспечение жизнедеятельности всей области. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Жебривский заявил, что предложил руководителям блокады железнодорожных сообщений с временно оккупированными территориями создать экспертную группу, которая бы объединила как сторонников, так и противников блокады для поиска решения проблемы.

Глава Донецкой ОВГА подчеркнул, пока самым важным является восстановление работы комплекса предприятий по производству угля, стали и электроэнергии как на оккупированных, так и на подконтрольных Украине территориях.

"Сейчас не стоит вопрос, кому принадлежат предприятия. На них работают люди, которые получают заработную плату, эти предприятия платят налоги, за счет чего мы содержим школы, госпитали, делаем инфраструктурные проекты. Сегодня прикрытие, что это заводы Ахметова или еще кого-то не выдерживает критики ", - заявил Жебривский.

Он подчеркнул, что во время гибридной войны нельзя разрывать экономические и производственные связи с временно оккупированными территориями.

По словам Жебривского, вода и электроэнергия в регионе настолько связывают различные города, что перестать поставлять эти ресурсы невозможно, ведь тогда удар будет нанесен как оккупированным городам, так и подконтрольным Украине.

"На сегодняшний день" ура-патриотизм " ничего хорошего в себе не несет. Эти так называемые патриоты наносят огромный вред не только для экономики Украины, но и для реинтеграции оккупированных территорий в украинское пространство", - подчеркнул Жебривский.

27 февраля сообщалось, что марионетки Кремля в руководстве террористических организаций ДНР и ЛНР угрожают с началом весны прекратить поставки угля на подконтрольную Украине территорию и ввести "внешнее управление" на всех промышленных предприятиях в зоне АТО, если частичная блокада территорий ОРДЛО не будет снята.

15 января 2017 года несколько нардепов и других участников акции на перегоне Светланово-Шипилово в Луганской области разместили заграждение и объявили о начале "бессрочной акции по блокаде торговли с ОРДЛО". 11 февраля был заблокирован перегон Ясиноватая-Константиновка, а 25 января - участок Горный-Золотое на ж/д Луганск-Лисичанск-Попасная.

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Глава СБУ Василий Грицак раскритиковал участие депутатов в подобных акциях. По факту блокирования ж/д открыли производство.

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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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