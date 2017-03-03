Сенаторы США призвали Трампа оставить в силе санкции против РФ

Сенаторы считают, что санкции, введенные против России не должны быть сняты, пока Москва не выполнит всех условий минских соглашений

Американский сенатор от Демократической партии штата Нью-Джерси Роберт Менендес внес резолюцию, в которой он с коллегами призывает администрацию президента Дональда Трампа не ослаблять санкции против РФ до полного выполнения минских договоренностей и других международных обязательств. Об этом сообщается на сайте сенатора.

В резолюции сенаторы выразили поддержку Украине, выступив против российской агрессии и того, что президент РФ Владимир Путин продолжает незаконную поддержку сепаратистов в Донбассе.

"Через три года после незаконной оккупации Крыма, крайне важно, чтобы наша страна по-прежнему выражала солидарность с народом Украины и выступила в защиту демократии, верховенства закона, а также территориального суверенитета и целостности независимых стран перед лицом подрывной деятельности или вторжений... Мы должны сохранить санкции, которые остаются самым мощным и мирным рычагом, который мы имеем в нашем арсенале дипломатических средств", - заявил Менендес.

Резолюция осуждает российскую агрессию и подтверждает, что санкции против РФ не должны быть сняты, пока Кремль не выполняет условия соглашений. В резолюции сенаторы также призывают правительство США, союзников в Европе, ООН и международных партнеров продолжать давление на правительство РФ, чтобы заставить Москву выполнять свои международные обязательства.

24 февраля 2017 года сообщалось, что Конгресс США может принять закон о санкциях против России, если Трамп будет безразличным к судьбе Украины в случае усиления агрессии со стороны РФ.

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