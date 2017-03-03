Киев призвал мир отреагировать на захват предприятий в Донбассе

Первый вице-спикер ВР назвала введение "временной администрации" боевиками на предприятиях ОРДЛО рейдерским захватом украинской собственности

Международное сообщество должно серьезно отреагировать на захват имущества Украины на оккупированных территориях Донбасса. Об этом заявила представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса, первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко, сообщает Укринформ.

"Мы обратили внимание на то, что, по сути, произошел рейдерский захват украинской собственности на оккупированных территориях, и на это также должна быть серьезная реакция "нормандского формата", мира", - сказала Геращенко.

1 марта стало известно о захвате главного офиса Укртелекома, входящего в группу СКМ Рината Ахметова. Компания прекратила оказывать услуги на оккупированной территории Донбасса.

Вчера террористы ЛНР назвали три предприятия угледобывающей промышленности, где боевики угрожают ввести "временную администрацию". Это Краснодонуголь, ДТЭК Ровенькиантрацит и ДТЭК Свердловантрацит.

Метинвест, также входящий в СКМ, сообщил вчера, что угрозы боевиков захватить предприятия в зоне АТО, подконтрольные холдингу, не повлияют на реструктуризацию его долга

27 февраля Кремль, используя главарей террористических организаций ДНР и ЛНР, пригрозил прекратить поставки угля и ввести "временные администрации" на зарегистрированных на свободной территории Украины предприятиях.

20 февраля 2017 года у Ахметова сообщили, что останавливает Енакиевский металлургический завод и Краснодонуголь из-за блокады железнодорожного сообщения. Оба предприятия входят в состав группы Метинвест, основными акционерами которой являются Систем Кэпитал Менеджмент Рината Ахметова (71,24%) и группа компаний Смарт-холдинг Вадима Новинского (23,76%).

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15 января 2017 года несколько нардепов и других участников акции объявили о начале "блокады торговли с ОРДЛО". По факту блокирования ж/д открыто производство.

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