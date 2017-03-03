Киев призвал мир отреагировать на захват предприятий в Донбассе
Международное сообщество должно серьезно отреагировать на захват имущества Украины на оккупированных территориях Донбасса. Об этом заявила представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса, первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко, сообщает Укринформ.
"Мы обратили внимание на то, что, по сути, произошел рейдерский захват украинской собственности на оккупированных территориях, и на это также должна быть серьезная реакция "нормандского формата", мира", - сказала Геращенко.
1 марта стало известно о захвате главного офиса Укртелекома, входящего в группу СКМ Рината Ахметова. Компания прекратила оказывать услуги на оккупированной территории Донбасса.
Вчера террористы ЛНР назвали три предприятия угледобывающей промышленности, где боевики угрожают ввести "временную администрацию". Это Краснодонуголь, ДТЭК Ровенькиантрацит и ДТЭК Свердловантрацит.
Метинвест, также входящий в СКМ, сообщил вчера, что угрозы боевиков захватить предприятия в зоне АТО, подконтрольные холдингу, не повлияют на реструктуризацию его долга
27 февраля Кремль, используя главарей террористических организаций ДНР и ЛНР, пригрозил прекратить поставки угля и ввести "временные администрации" на зарегистрированных на свободной территории Украины предприятиях.
20 февраля 2017 года у Ахметова сообщили, что останавливает Енакиевский металлургический завод и Краснодонуголь из-за блокады железнодорожного сообщения. Оба предприятия входят в состав группы Метинвест, основными акционерами которой являются Систем Кэпитал Менеджмент Рината Ахметова (71,24%) и группа компаний Смарт-холдинг Вадима Новинского (23,76%).
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15 января 2017 года несколько нардепов и других участников акции объявили о начале "блокады торговли с ОРДЛО". По факту блокирования ж/д открыто производство.
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