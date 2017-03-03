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Киев призвал мир отреагировать на захват предприятий в Донбассе

03.03.2017 12:16
Первый вице-спикер ВР назвала введение "временной администрации" боевиками на предприятиях ОРДЛО рейдерским захватом украинской собственности
Киев призвал мир отреагировать на захват предприятий в Донбассе
Ирина Геращенко

Международное сообщество должно серьезно отреагировать на захват имущества Украины на оккупированных территориях Донбасса. Об этом заявила представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса, первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко, сообщает Укринформ.

"Мы обратили внимание на то, что, по сути, произошел рейдерский захват украинской собственности на оккупированных территориях, и на это также должна быть серьезная реакция "нормандского формата", мира", - сказала Геращенко.

1 марта стало известно о захвате главного офиса Укртелекома, входящего в группу СКМ Рината Ахметова. Компания прекратила оказывать услуги на оккупированной территории Донбасса.

Вчера террористы ЛНР назвали три предприятия угледобывающей промышленности, где боевики угрожают ввести "временную администрацию". Это Краснодонуголь, ДТЭК Ровенькиантрацит и ДТЭК Свердловантрацит. 

Метинвест, также входящий в СКМ, сообщил вчера, что угрозы боевиков захватить предприятия в зоне АТО, подконтрольные холдингу, не повлияют на реструктуризацию его долга

27 февраля Кремль, используя главарей террористических организаций ДНР и ЛНР, пригрозил прекратить поставки угля и ввести "временные администрации" на зарегистрированных на свободной территории Украины предприятиях.

20 февраля 2017 года у Ахметова сообщили, что останавливает Енакиевский металлургический завод и Краснодонуголь из-за блокады железнодорожного сообщения. Оба предприятия входят в состав группы Метинвест, основными акционерами которой являются Систем Кэпитал Менеджмент Рината Ахметова (71,24%) и группа компаний Смарт-холдинг Вадима Новинского (23,76%).

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15 января 2017 года несколько нардепов и других участников акции объявили о начале "блокады торговли с ОРДЛО". По факту блокирования ж/д открыто производство.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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