Правозащитники назвали фамилии врагов СМИ в оккупированном Крыму
Сегодня, 3 марта, центр информации о правах человека и Министерство информационной политики обнародовали список врагов прессы в оккупированном Крыму. Об этом сообщает Детектор медиа.
В список попали ставленники Кремля, глава российских оккупационных властей в Крыму Сергей Аксенов, так называемый крымский спикер Владимир Константинов, так называемый экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская.
"В общий перечень вошли более 60 человек. Десять из них - заказчики и организаторы, остальные - исполнители, которые имеют отношение к преследованию и запугиванию журналистов на оккупированном полуострове", - отмечается в сообщении.
Глава правления центра информации о правах человека Татьяна Печончик, представляя список, отметила, что, по данным международных организаций, которые занимаются мониторингом свободы слова, за три года оккупации Крым превратился в один из худших в мире мест для работы журналистов.
По ее словам, ситуация с правами журналистов в Крыму намного хуже, чем в самой России, или, например, в Беларуси.
Правозащитники собирали и анализировали факты нарушения прав журналистов в Крыму в течение шести месяцев.
"В список вошли российские и крымские чиновники, сотрудники оккупационных силовых и правоохранительных органов, члены "крымской самообороны", которые нападали на работников СМИ, руководители пресс-центров, которые составляли "черные списки" журналистов", - подчеркивается в сообщении.
6 июня 2016 года сообщалось, что первое место в антирейтинге врагов прессы заняла Поклонская.
Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.
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