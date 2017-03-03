Правозащитники назвали фамилии врагов СМИ в оккупированном Крыму

В список попали ставленники Кремля, которые были организаторами преследования журналистов на полуострове в течение трех лет оккупации

Сегодня, 3 марта, центр информации о правах человека и Министерство информационной политики обнародовали список врагов прессы в оккупированном Крыму. Об этом сообщает Детектор медиа.

В список попали ставленники Кремля, глава российских оккупационных властей в Крыму Сергей Аксенов, так называемый крымский спикер Владимир Константинов, так называемый экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская.

"В общий перечень вошли более 60 человек. Десять из них - заказчики и организаторы, остальные - исполнители, которые имеют отношение к преследованию и запугиванию журналистов на оккупированном полуострове", - отмечается в сообщении.

Глава правления центра информации о правах человека Татьяна Печончик, представляя список, отметила, что, по данным международных организаций, которые занимаются мониторингом свободы слова, за три года оккупации Крым превратился в один из худших в мире мест для работы журналистов.

По ее словам, ситуация с правами журналистов в Крыму намного хуже, чем в самой России, или, например, в Беларуси.

Правозащитники собирали и анализировали факты нарушения прав журналистов в Крыму в течение шести месяцев.

"В список вошли российские и крымские чиновники, сотрудники оккупационных силовых и правоохранительных органов, члены "крымской самообороны", которые нападали на работников СМИ, руководители пресс-центров, которые составляли "черные списки" журналистов", - подчеркивается в сообщении.

6 июня 2016 года сообщалось, что первое место в антирейтинге врагов прессы заняла Поклонская.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.