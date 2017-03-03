Марионетки Кремля в Донецке пугают Украину блокадой
03.03.2017 14:04
Боевики в Донбассе заявили, что больше не будут продавать уголь Украине
Фото: EPA
Главарь террористической организации ДНР Александр Захарченко объявил торговую блокаду Украине. Об этом сообщает прокремлевское агентство РИА Новости.
"Мы рубим все связи с Украиной, с которой воюем. Да, продавали уголь... Но за счет того, что мы научились жить в блокаде, мы объявляем блокаду Украине", - сказал главарь донецких боевиков, подконтрольных Москве.
27 февраля сообщалось, что марионетки Кремля в руководстве террористических организаций ДНР и ЛНР угрожали с 1 марта прекратить поставки угля Украине и ввести "внешнее управление" на всех промышленных предприятиях в зоне АТО, если частичная блокада территорий ОРДЛО не будет снята.
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