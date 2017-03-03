Насирова готовятся перевезти в СИЗО - депутат

Андрей Журжий отметил, что от врачей ему не известно о проведении какой-либо операции бывшему главе ГФС

Депутат Рады Андрей Журжий сообщил, что бывшего главу ГФС Романа Насирова собираются перевезти в следственный изолятор (СИЗО) или в больницу при нем. В данный момент решаются процедурные вопросы. Об этом депутат сказал в эфире NewsONE.

"Сейчас, насколько я понимаю, решается вопрос касательно транспортировки Насирова в следственный изолятор, идет общение между врачами. Относительно его состояния здоровья мне удалось пообщаться с врачами, фактически у него нет никакого инфаркта, то есть официальный вывод врачей - возможная угроза инфаркта", - сказал Журжий.

Депутат также отметил, что от врачей ему не известно о проведении какой-либо операции Насирову. "Официальная информация - он подлежит транспортированию. Сейчас следователи и медики решают процедурные вопросы касательно того, как и когда его транспортировать"", - сказал Журжий. Он уточнил, что Насирова перевезут либо в следственный изолятор, либо в больницу при нем.

По словам корреспондента канала, к больнице в Феофании уже пригнали реанимобиль, в котором планируют транспортировать Насирова.

Кроме того, по словам Журжия, главный военный прокурор Анатолий Матиос приезжал сегодня именно к Насирову.

Как рассказали LIGA.net силовики, в течение 72 часов суд должен определить меру пресечения Насирову. От комментариев пока отказываются, ссылаясь на запрет САП разглашать детали следствия.

Вчера, 2 марта 2017 года, глава фискальной службы Роман Насиров срочно слег в больницу Феофания - в сопровождении следователей НАБУ и САП. Вчера правоохранители обыскивали здания ГФС: изымали документы и проводили другие следственные действия. В ведомствах утверждают, что действия Насирова по газовому делу нанесли государству убытки на сумму около 2 млрд гривень. НАБУ вручило ему подозрение, а САП будет требовать ареста.

Сумма убытков по коррупционной схеме, в использовании которой подозревают Насирова, составляет около двух миллиардов гривень. Отсрочка по уплате рентных платежей, хотя и предусмотрена законодательством, использовалась незаконно, так как предприятия, получавшие рассрочку, "вообще не платили", отметили в НАБУ.

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