Анонсированная передача Россией осужденных Украине не состоялась
Государство-агрессор Россия заявляет, что анонсированная на 3 марта 2017 года передача Украине 12 заключенных, которые на момент аннексии Крыма отбывали там наказание, а затем были незаконно вывезены на территорию РФ, не состоялась якобы по техническим причинам. Об этом со ссылкой на российское Министерство юстиции сообщает прокремлевский ресурс ТАСС.
"Перемещение указанных осужденных 3 марта не состоялось по техническим причинам. Передача состоится после согласования с украинскими властями новой приемлемой даты", - заявили в ведомстве.
В то же время в офисе уполномоченного Верховной Рады по правам человека не говорят о передаче 12 осужденных из временно оккупированного Крыма именно 3 марта, однако надеются, что событие произойдет в ближайшее время.
"Мы знаем, что это дело движется в хорошем направлении и в ближайшее время есть смысл ожидать этого. Но комментировать будем после того, как событие состоится", - сказал представитель секретариата омбудсмена Михаил Чаплыга в комментарии Крым.Реалии.
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21 февраля 2017 года замминистра юстиции по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов анонсировал на 3 марта передачу Россией Украине 12 заключенных, которые на момент оккупации Крыма отбывали там наказание, а затем были незаконно вывезены на территорию РФ.
27 декабря 2016 года сообщалось, что Москва готова передать Киеву 17 заключенных, отбывающих наказание во временно аннексированном Крыму и в самой РФ.
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