Анонсированная передача Россией осужденных Украине не состоялась

Страна-агрессор заявляет, якобы передача не состоялась по техническим причинам. Украина в свою очередь надеется, что это произойдет в ближайшее время

Государство-агрессор Россия заявляет, что анонсированная на 3 марта 2017 года передача Украине 12 заключенных, которые на момент аннексии Крыма отбывали там наказание, а затем были незаконно вывезены на территорию РФ, не состоялась якобы по техническим причинам. Об этом со ссылкой на российское Министерство юстиции сообщает прокремлевский ресурс ТАСС.



"Перемещение указанных осужденных 3 марта не состоялось по техническим причинам. Передача состоится после согласования с украинскими властями новой приемлемой даты", - заявили в ведомстве.



В то же время в офисе уполномоченного Верховной Рады по правам человека не говорят о передаче 12 осужденных из временно оккупированного Крыма именно 3 марта, однако надеются, что событие произойдет в ближайшее время.



"Мы знаем, что это дело движется в хорошем направлении и в ближайшее время есть смысл ожидать этого. Но комментировать будем после того, как событие состоится", - сказал представитель секретариата омбудсмена Михаил Чаплыга в комментарии Крым.Реалии.

Читайте также: Террористы передали Украине 23 заключенных



21 февраля 2017 года замминистра юстиции по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов анонсировал на 3 марта передачу Россией Украине 12 заключенных, которые на момент оккупации Крыма отбывали там наказание, а затем были незаконно вывезены на территорию РФ.



27 декабря 2016 года сообщалось, что Москва готова передать Киеву 17 заключенных, отбывающих наказание во временно аннексированном Крыму и в самой РФ.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.