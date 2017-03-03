Португалия признала Голодомор геноцидом украинского народа

Парламент также осудил все формы тоталитаризма и преступлений против человечества, подобные совершенным в Украине в 30-х годах

Парламент Португалии принял решение о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Об этом говорится в опубликованном на сайте парламента документе.

"Таким образом, заседание парламента на пленарном заседании принимает решение:

1. Выразить солидарность с украинским народом и признать геноцид, который привел к гибели около 7 миллионов украинцев в 1932 и 1933 годах;

2. Осудить все формы тоталитаризма и разного рода нарушений и преступлений против человечества, таких, как совершенные в тридцатых годах в Украине", - говорится в тексте документа.

О соответствующем решении парламента Португалии у себя в Facebook также сообщил председатель Союза украинцев в Португалии Павел Садоха.

В конце 2016 года Верховная Рада обратилась к демократическим странам мира с просьбой признать Голодомор 1932-1933 годов в Украине преступлением геноцида украинского народа.

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