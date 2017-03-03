Госдеп констатирует нарушение прав человека в Донбассе

В отчете американского ведомства отмечается, что в Донбассе боевики проводили пытки, похищения, использовали детей как солдат и подавляли несогласие

Государственный департамент США сообщил в ежегодном отчете о ситуации с соблюдением прав человека в мире, что в Украине наибольшее количество нарушений зафиксировано в связи с конфликтом в Донбассе, передает Радио Свобода.

"Поддерживаемые Россией сепаратисты в Донбассе осуществляли похищения, пытки и незаконные задержания, использовали детей как солдат, подавляли несогласие и накладывали ограничения на гуманитарную помощь", - говорится в отчете Госдепа.

Согласно документу, со стороны властей Украины есть проблемы с судебной системой, которая нарушает права человека.

"Власти преимущественно не использовали надлежащих мер для преследования и наказания большинства чиновников, злоупотребляющих (служебным положением - ред.), что создало атмосферу безнаказанности", - сказано также в отчете.

Отмечено, что международные правозащитные организации и ООН увидели "существенные недостатки" в расследовании нарушений прав человека, совершенных правительственными силовыми структурами.

В отчете сказано и о ситуации с соблюдением прав человека в Крыму.

"Российские силовики провели широкую кампанию запугивания с целью подавить несогласие и противостояние оккупации - похищения, исчезновения, физические злоупотребления, политические преследования, постоянные допросы...Оккупационная власть лишила членов определенных групп, в первую очередь украинцев и крымских татар по национальности, основополагающих гражданских свобод, включая право на демонстрацию своего гражданства и национальности, они подвергаются систематической дискриминации", - говорится в разделе доклада Госдепа, посвященному Крыму.

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