В Донбассе участники блокады пропустили заблокированный поезд
04.03.2017 16:30
В Луганской области участники блокады разрешили проехать поезду с пустыми вагонами, заблокированному в январе из-за наличия груза энергетического угля
В Луганской области возобновил движение поезд, состоящий из локомотива и 57 пустых вагонов, которые были заблокированы 25 января участниками блокады Донбасса на перегоне Шипилово - Светланово. Об этом сообщает пресс-служба Укрзалізниця.
Участники блокады не мешали железнодорожникам. В 12:26 поезд прибыл на станцию Светланово и продолжил следование до станции Нирковое. Как сообщил машинист, движению поезда никто не препятствует.
25 января 2017 года, почти полсотни человек в сопровождении нескольких народных депутатов заблокировали грузовой поезд на перегоне Шипилово - Светланово, следовавший до станции Брауновка для загрузки энергетическим углем украинских электростанций.
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