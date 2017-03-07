В ООН призвали решить проблему сексуального насилия в Донбассе

Комитета ООН против дискриминации женщин обеспокоен проблемой сексуального насилия в Донбассе и Крыму

Комитета ООН против дискриминации женщин выразил обеспокоенность ростом сексуального насилия в Крыму и Донбассе и призвал Киев решить эту проблему. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

В то же время Комитет приветствовал принятие в Украине законов против торговли людьми и насилия в отношении женщин, а также плана действий в области гендерного равноправия.

Эксперты сослались на многочисленные сообщения о случаях сексуального насилия в зонах конфликта, при том, что из страха стигматизации или мести многие жертвы не сообщают об изнасилованиях. Члены Комитета рекомендовали властям заменить устаревшее определение "изнасилования" и включить в него случаи, когда женщин принуждают к сексуальным актам, угрожая насилием, заключением, применяя психологическое давление или пользуясь властью.

Правозащитники ООН призвали власти обратить серьезное внимание на положение женщин из числа вынужденных переселенцев, которые подвергаются различным формам дискриминации. В первую очередь, речь идет о вдовах, инвалидах, женщинах преклонного возраста, а также женщинах из числа ЛГБТ и народности рома.

В декабре 2016 года украинская делегация обратилась к странам-членам ООН с призывом распространить соответствующие мандаты ООН на решение проблем сексуального насилия во временно оккупированных Россией регионах.

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