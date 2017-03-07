В Луганске бюджетников заставляют получать "паспорта" ЛНР: детали

Несколько источников LIGA.net подтвердили информацию о давлении на них после признания РФ так называемых документов террористов

Так называемых бюджетников оккупированного Луганска пророссийские наемники заставляют получить бумаги, выданные структурами террористической организации ЛНР, которые боевики называют "паспортами".

По информации LIGA.net, в последние дни, давление на некоторых предприятиях и вузах со стороны руководства усилилось.

"Сначала нас вписали в списки Мира Луганщины (сепаратистское движение в ОРЛО, - ред), теперь речь идет о том, чтобы мы меняли украинские паспорта", - сказал LIGA.net луганчанин Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

Луганчанка Алина добавила, что не собирается менять свой паспорт. "Верю, что придет Украина сюда. Я - не коллаборационист", - подчеркнула она.

Однако, по словам, такая позиция не у всех.

"Многие реально, к сожалению, приспосабливаются и получают эти бумажки. Аргументируют тем, что им здесь жить, на этой территории, и нужно подстраиваться каким-то образом", - добавила луганчанка.

Местная жительница Карина сказала LIGA.net, что теперь с такими "документами" она сможет ездить спокойно не только в РФ, но и Абхазию и Приднестровье. Правда, она не смогла ответить на вопрос, что мешало ей это делать с украинским паспортом.

Карина добавила, что несмотря на то, что получит документы псевдореспублики украинский паспорт сдавать не будет.

"Мне сказали, что его можно не сдавать, пусть полежит, а вдруг пригодится", - сказала она.

22 февраля сообщалось, что учителя города на школьников старших классов оказывают психологическое давление, рассказывая о преимуществах получения так называемых паспортов террористической организации ЛНР после их признания страной-агрессором РФ.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.