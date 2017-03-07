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В Луганске бюджетников заставляют получать "паспорта" ЛНР: детали

07.03.2017 10:42
Несколько источников LIGA.net подтвердили информацию о давлении на них после признания РФ так называемых документов террористов
В Луганске бюджетников заставляют получать "паспорта" ЛНР: детали
Фото: соцсети

Так называемых бюджетников оккупированного Луганска пророссийские наемники заставляют получить бумаги, выданные структурами террористической организации ЛНР, которые боевики называют "паспортами".

По информации LIGA.net, в последние дни, давление на некоторых предприятиях и вузах со стороны руководства усилилось.

"Сначала нас вписали в списки Мира Луганщины (сепаратистское движение в ОРЛО, - ред), теперь речь идет о том, чтобы мы меняли украинские паспорта", - сказал LIGA.net луганчанин Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

Луганчанка Алина добавила, что не собирается менять свой паспорт. "Верю, что придет Украина сюда. Я - не коллаборационист", - подчеркнула она.

Однако, по словам, такая позиция не у всех.

"Многие реально, к сожалению, приспосабливаются и получают эти бумажки. Аргументируют тем, что им здесь жить, на этой территории, и нужно подстраиваться каким-то образом", - добавила луганчанка.

Местная жительница Карина сказала LIGA.net, что теперь с такими "документами" она сможет ездить спокойно не только в РФ, но и Абхазию и Приднестровье. Правда, она не смогла ответить на вопрос, что мешало ей это делать с украинским паспортом.

Карина добавила, что несмотря на то, что получит документы псевдореспублики украинский паспорт сдавать не будет.

"Мне сказали, что его можно не сдавать, пусть полежит, а вдруг пригодится", - сказала она.  

22 февраля сообщалось, что учителя города на школьников старших классов оказывают психологическое давление, рассказывая о преимуществах получения так называемых паспортов террористической организации ЛНР после их признания страной-агрессором РФ.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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