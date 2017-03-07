Спикер РФ в Гааге говорит о "гражданской войне" в Украине

В эскалации насилия в Украине, что в итоге вылилось в расстрел участников Майдана и затем - в вооруженный конфликт на востоке страны, виновата "оппозиция" времен режима Януковича. Такую позицию официальной Москвы озвучил в Международном суде ООН на слушаниях по иску Украины против РФ представитель МИД России Роман Колодкин.

По его словам, к войне привели не агрессивные действия РФ, а якобы позиция прозападных политиков, которые требовали зимой 2013-2014 годов выбрать для страны один вектор - либо к России, либо в ЕС.

"В феврале 2014 года в Киеве случился силовой переворот", - заявил глава российской делегации в Гааге, добавив несколько кремлевских штампов для описания Майдана и Украины после победы Революции достоинства - "кровавый захват власти", "свержение легитимного правительства", "запрет русского языка" и прочее.

Все это, заверил Колодкин судей, привело к боевым действиям в Донбассе и "гражданской" войне.

О том, как Россия при помощи спецназа и армии аннексировала Крымский полуостров, российский дипломат не упомянул, однако заявил, что "это издавна была российская территория".

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Вчера, 6 марта 2017 года, в Международном суде ООН в Гааге Украина выдвинула три требования к государству-агрессору РФ: прекратить снабжать оккупационный контингент и боевиков в Донбассе, прекратить преследования по расовому и национальному признакам в Крыму и восстановить там работу Меджлиса, а также выплатить репарации за нанесенный войной ущерб.

Смотрите трансляцию: РФ в Гааге представляет свои претензии к иску Украины

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