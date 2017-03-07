Айвазовская о блокаде: В Донбассе люди - заложники ситуации

Некоторые политики, говоря о блокаде, часто прибегают к языку вражды, сказала представитель политической подгруппы от Украины в контактной группе

Представитель политической подгруппы от Украины в трехсторонней контактной группе по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донбассе Ольга Айвазовская раскритиковала проведение блокады ОРДЛО. Об этом она заявила в интервью Укринформу.

"Я к блокаде отношусь лично негативно. Это не причина, но это основание, которым сегодня будут прикрываться и в России, и со стороны ОРДЛО при любой внешней коммуникации, формируя негативное отношение к Украине наших партнеров на Западе. Также частью блокады являются волны, которые обостряют агрессивность общества против своих же граждан. А они не являются членами незаконных вооруженных формирований, они являются заложниками этой ситуации", - подчеркнула Айвазовская.

Она напомнила, что в ОРДЛО сформировалось несколько классов.

"Один из них - это чиновники, лидеры самопровозглашенных образований, те, что из грязи - в князи. Они получили хорошую финансовую базу, свободу, власть, от которой снова получают удовольствие и выгоду. Но это не все люди", - сказала Айвазовская.

Она добавила, что некоторые политики, говоря о блокаде, очень часто прибегают к языку вражды.

"Это примитивное отношение способно спровоцировать общественное мнение не просто к общественному напряжению, может быть основой к гражданскому противостоянию. Я их совершенно не разделяю. Но при этом я категорически против контрабанды и против того, чтобы отдельные финансовые группы получали выгоду от факта торговли во время войны", - сказала Айвазовская.

Она добавила, что Украина не может перекрыть воду, свет, потому что это гуманитарный аспект.

"Официальный статус оккупированных территорий в международном, правовом измерении не исключает нашу ответственность, как государства", - добавила Айвазовская.

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6 марта 2017 года Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила, что в Бахмуте участники блокады укрепляют свои позиции деревянными заграждениями и колючей проволокой.

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