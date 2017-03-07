СММ ОБСЕ зафиксировала в Донбассе за сутки больше 1600 взрывов
07.03.2017 23:30
Около Гнутово наблюдатели зафиксировали за шесть часов около 160 взрывов
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали в Донецкой области больше 1600 взрывов за 24 часа. Об этом говорится в отчете по состоянию на 19:30 6 марта.
Две трети взрывов были в районах на востоке и северо-востоке Мариуполя.
В частности, за шесть часов наблюдения на позиции в трех километрах от подконтрольного Украине Гнутово СММ зафиксировала в понедельник около 190 взрывов. Из них больше 90 взрывов было за шесть минут.
Еще 20 минут длился интенсивный обстрел из тяжелого вооружения.
6 марта около Донецкой фильтровальной станции боевики сбили беспилотник ОБСЕ.
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