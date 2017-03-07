СММ ОБСЕ зафиксировала в Донбассе за сутки больше 1600 взрывов

Около Гнутово наблюдатели зафиксировали за шесть часов около 160 взрывов

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали в Донецкой области больше 1600 взрывов за 24 часа. Об этом говорится в отчете по состоянию на 19:30 6 марта.



Две трети взрывов были в районах на востоке и северо-востоке Мариуполя.



В частности, за шесть часов наблюдения на позиции в трех километрах от подконтрольного Украине Гнутово СММ зафиксировала в понедельник около 190 взрывов. Из них больше 90 взрывов было за шесть минут.

Еще 20 минут длился интенсивный обстрел из тяжелого вооружения.



6 марта около Донецкой фильтровальной станции боевики сбили беспилотник ОБСЕ.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.