Климкин призвал США и дальше предоставлять военную помощь Украине

Министр иностранных дел поблагодарил американскую сторону за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в борьбе против агрессии РФ

Министр иностранных дел Павел Климкин провел встречу с советником президента США по вопросам национальной безопасности Гербертом Раймондом МакМастером, в ходе которой призвал к оказанию дальнейшей военно-технической помощи Украине. Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.

Климкин также поблагодарил американскую сторону за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в борьбе против агрессии РФ, отметив также необходимость дальнейшего углубления украинского-американского сотрудничества в сфере безопасности.

Министр выразил надежду, что опыт, который МакМастер получил при изучении стратегии гибридной войны РФ в Украине по поручению командования Армии США, дает ему возможность в полной мере понять вызовы, с которыми сталкивается Украина.

Собеседники также проговорили возможности развития договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора президентов Украины Петра Порошенко и США Дональда Трампа 5 февраля, и с этой целью продолжения диалога с Администрацией США на всех уровнях.

8 марта Климкин на слушаниях в комитете по вопросам ассигнований Сената США заявил, что нельзя ослаблять санкции, пока Россия не уйдет из украинской территории.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.