Зеркаль рассказала о последствиях невыполнения РФ решения Гааги

По словам замминистра иностранных дел, если Россия откажется выполнять решения суда в Гааге, то станет "страной-изгоем"

Если Россия не выполнит решения Международного суда ООН по иску Украины против РФ, то она станет "страной-изгоем". Однако ожидать, что Россия может вернуться в рамки международного права тоже не стоит. Такое мнение высказала замминистра иностранных дел Украины, глава украинской делегации на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль в эфире Hromadske.

"Тут работают точно такие же механизмы, как в отношениях между людьми. Если кто-то вас обманывает, говорит неправду, не выполняет своих обязательств - у вас меняется отношение к этому человеку? Точно также и в клубе между государствами. Если государство не придерживается своих обязательств и если ей на это указывает Международный суд ООН, то это государство выходит из клуба нормальных государств и входит в клуб государств-парий (изгоев - ред.)", - сказала Зеркаль.

"Это понятно, что с таким государством уже никто не будет на паритетных основах вести никаких переговоров. Это очень понятная логика", - добавила она.

Зеркаль отметила, что ожидать от России полного выполнения любых решений суда не стоит.

"Точно также, как нельзя сказать, что Россия может вернуться в рамки международного права, если она сейчас этим манипулирует, то почему она не будет этого делать в будущем", - заявила замминистра.

Однако, по словам Зеркаль, существуют границы, которые Россия уже перешла.

"И мы хотим это доказать. И доказать довольно громко, чтобы нас услышали. И чтобы приняли первое юридическое обязывающее решение, для того, чтобы обязать Россию вернуться в нормальные рамки отношений", - констатировала глава украинской делегации в Гааге.

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